Yemen'de Hudeyde'de Saldırı: 5 Çocuk Yaralandı

Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 5 çocuğun yaralandığı belirtildi. Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, yaralı çocuklara acil şifa temennisinde bulunuldu. Bölgedeki ateşkes ihlallerine ilişkin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Yemenli taraflara Hudeyde Anlaşması'na bağlı kalmaları çağrısı yapıldı. Konuyla ilgili Yemen hükümetinden veya İran destekli Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'nin batısındaki Hudeyde vilayetinde havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 5 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA), yapılan yazılı açıklamada, "Hudeyde'nin Hays ilçesinde havan toplarıyla düzenlenen saldırı sonucu 5 çocuk yaralandı." denildi.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, yaralı çocuklara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Bölgedeki ateşkes ihlallerine ilişkin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Yemenli taraflara Hudeyde Anlaşması'na bağlı kalmaları çağrısı yapıldı.

Konuyla ilgili Yemen hükümetinden veya İran destekli Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yıllardır iç savaşın yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu, Yemen hükümeti ile Husiler arasında Aralık 2018'de Stockholm Anlaşması'nın imzalanmasından kısa süre sonra 2452 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca kuruldu.

Stockholm Anlaşması, önemli bir liman kenti olan Hudeyde'nin silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra mahkum değişim mekanizması ve Taiz vilayetindeki çatışmayı sakinleştirmeye yönelik bir anlayış beyanı içeriyordu.