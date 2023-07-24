Yemen'de havalimanı terminal binasının camları fırtına nedeniyle düştü

Yemen'in Aden kentinde fırtınanın etkisiyle havalimanı terminal binasının camlarının düşmesi bazı yolcuların yaralanmasına yol açtı.

Yemen basınında yer alan haberlere göre, kısa süre önce bakımı yapılarak hizmete açılan Aden Uluslararası Havalimanı terminal binasının ön camları bölgede etkili olan şiddetli fırtına sonucu düştü.

Camların düşmesi uçuş için salonlarda bekleyen yolcular arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Binadaki ön camların düşmesinin ardından iç camlar ve tavanda da hasar oluştu. Korku dolu anlar yaşayan yolculardan bazıları yaralandı.

Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid ve Aden Uluslararası Havalimanı Müdürü Abdurrakib el-Ömeri, kısa süre içinde olay yerine gelerek yaralıların hastanelere nakledilmesini sağladı.

Olayın ardından havalimanındaki seferlerde gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Sosyal medyada tepki

Bu arada Aden Uluslararası Havalimanı terminal binasının fırtınadan etkilendiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.

Görüntüler üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, terminal binasının bakım ve onarımında "kalitesiz malzeme ve işçiliğin kullanıldığı" gerekçesiyle eleştiride bulundular.