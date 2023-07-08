Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Yemen ordusunu Hadramevt'ten çıkaracağını söyledi

Yemen'in Hadramevt vilayetindeki Güney Geçiş Konseyi (GGK) yetkilisi, Yemen ordusunu Hadramevt'ten çıkaracaklarını açıkladı. GGK'nin Hadramevt sorumlusu Ahmed el-Muhammedi, ayrılık talebiyle düzenlenen gösteride halkın Hadramevt'in özgürleştirilmesi ve Yemen ordusunun çıkarılması hedefinden sapmayacağını belirtti. Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme devam ediyor.

Yemen'in Hadramevt vilayetindeki Güney Geçiş Konseyi (GGK) yetkilisi Yemen ordusunu Hadramevt'ten çıkaracağını söyledi.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği GGK'nin Hadramevt sorumlusu Ahmed el-Muhammedi, vilayetin idari merkezi Mukella'da "ayrılık talebiyle" düzenlenen gösteride konuştu.

Muhammedi, "Halkımız, Hadramevt özgürleştirilene ve Birinci Askeri Bölge (Yemen ordusuna bağlı) buradan çıkarılana kadar hedeflerinden sapmayacak." dedi.

Güney halkının "bağımsız ve egemen" devletlerini kurma hedefinden vazgeçmeyeceğini savunan Muhammedi, amaçlarına ulaşana kadar çalışacaklarını ifade etti.

Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, taraflarla gerçekleştirdiği müzakerelerde "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nin 2216 sayılı kararına" bağlı olduğunu belirtiyor; Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Ülkede son olarak, BAE destekli GGK'nin çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.