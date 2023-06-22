Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Başkanı: Güneyin ayrılığı BM gözetiminde gerçekleşecek

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasının tek taraflı bir deklarasyonla değil, Birleşmiş Milletler gözetiminde barışçıl bir süreçte gerçekleşeceğini söyledi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasının tek taraflı bir deklarasyonla değil, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde barışçıl bir süreçte gerçekleşeceğini söyledi.

Zubeydi, GGK adına yayın yapan "Aden" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Güney için tek taraflı bir bağımsızlık beyannamesi yayınlamayacağız ve bunu BM gözetiminde bir barış süreciyle başaracağız." dedi.

Yönetimi ele geçirmekle değil vatan meselesiyle ilgilendiklerini, güneydeki halkın kendi kaderini tayin etmesini sağlayacaklarını ve halka kendi arzularını dayatmayacaklarını ifade eden Zubeydi, GGK'nin hukuka ve uluslararası anlaşmalara saygı göstermeye bağlı olduğunu kaydetti.

"Mevcut hükümetin görevlerini asgari düzeyde yerine getiremediğini itiraf ediyoruz." diyen Zubeydi, Yemen Başkanlık Konseyi olarak İran destekli Husiler ile mücadele konusunda mutabık olduklarını ancak herkesin kendine özel programı bulunduğunu ifade etti.

Zubeydi ayrıca siyasi, ekonomik ve insani olarak Başkanlık Konseyinin önünde büyük zorluklar bulunduğunu sözlerine ekledi.

GGK Başkanı Zubeydi'nin açıklamasına ilişkin Başkanlık Konseyinden ve BM'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Güney Geçiş Konseyi (GGK) Meclisi, 20 Haziran'da, geçici başkent Aden'de ülkenin güneyi için özerk bir idare, hükümet ve Merkez Bankası için güneyli bir yönetim oluşturulması çağrısı yapmıştı.

Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, müzakere masasında da dile getirdiği gibi "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmelerini zorunlu kılan "BMGK'nın 2216 sayılı kararına" sıkı sıkıya bağlı. Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Yemen'de son olarak, BAE destekli GGK'nin çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.