Yemen'de GGK Özel Kuvvetler Komutanı'na suikast girişimi

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Fadl Baeş'e, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bombalı araçla suikast girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, GGK Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Baeş'in konvoyuna seyir halindeyken Ebyen'e bağlı Zenzibar ilçesinde park halindeki bombalı bir araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda Baeş sağ kurtulurken beraberindeki askerlerden en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şu ana kadar patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Ebyen, birkaç aydan bu yana çoğunlukla askeri araçların ve kontrol noktalarının hedef alındığı saldırılara ve patlamalara sahne oluyor.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık 9 yıldır iç savaşa sahne olan Yemen'deki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar yoğun şekilde devam ediyor.