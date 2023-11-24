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Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

Yemen'in birçok kentinde binlerce kişi Filistin halkına ve Gazze'ye destek için gösteri düzenledi. Gösterilerde İsrail'in saldırıları kınandı ve İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesi talep edildi. Ayrıca, İsrail'in sivillere yönelik katliamları ve hastanelerin hedef alınması da protesto edildi.