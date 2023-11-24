Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi
Yemen'in birçok kentinde binlerce kişi Filistin halkına ve Gazze'ye destek için gösteri düzenledi. Gösterilerde İsrail'in saldırıları kınandı ve İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesi talep edildi. Ayrıca, İsrail'in sivillere yönelik katliamları ve hastanelerin hedef alınması da protesto edildi.
Yemen'in birçok kentinde binlerce kişi Filistin halkına ve Gazze'ye destek için gösteri düzenledi.
Gösterilerin adresi, başkent Sana, Marib, Taiz, El-Hudeyde, Hacce, Sada, Rime, El-Mahvit, El-Beyda ve Zemar kentleri oldu.
Sana'daki gösterilere katılan binlerce Yemenli, Filistin bayrağı taşıdı ve Gazze'deki saldırıları kınayan sloganlar attı. Göstericiler ayrıca, İsrail ile ABD mallarının boykot edilmesini içeren dövizler taşıdı.
Diğer kentlerdeki gösterilerde de İsrail'in sivillere dönük işlediği katliamlar ile hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterildi.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma bugün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.
Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.