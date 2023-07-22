Yemen'de BM çalışanının ölümüne ilişkin saldırganların kimlikleri tespit edildi
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Yemen'in Taiz kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının ölümüne neden olan saldırganların kimlikleri tespit edildi. Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi'nin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Yemen resmi haber ajansı SANA'ya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve adalete teslim edileceğini belirtti. Guterres ise bu olayın BM'nin yardım programına etki etmeyeceğini vurguladı.
Yemen'in Taiz kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının ölümüne neden olan saldırganların kimlikleri tespit edildi.
Yemen resmi haber ajansı SANA'ya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Alimi, BM çalışanı Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi'yi öldürenlerin kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalanarak adalete teslim edileceğini belirtti.
Alimi, ülkede Başkanlık Konseyi ve hükümet tarafından yürütülen insani çalışmaların güvenliğinin temini konusunda Guterres'e güvence verdi.
Guterres de bu terör olayının BM'nin müdahalelerine ve Yemen halkına sunduğu yardım programına etki etmeyeceğini kaydetti.
Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi, WFP Taiz Ofisinin başkanlığını üstlenmek üzere kısa süre önce Yemen'e gelmişti.
Yemen'de BM çalışanına silahlı saldırı
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Mueyyed Hamidi, dün Taiz'in Turbe ilçesinde bir lokantadan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda BM çalışanı Hamidi hayatını kaybetmiş, birkaç kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından Yemen'deki Husiler bir açıklama yaparak saldırıyı kınamıştı.