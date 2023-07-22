Yemen'de BM çalışanının ölümüne ilişkin saldırganların kimlikleri tespit edildi

Yemen'in Taiz kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının ölümüne neden olan saldırganların kimlikleri tespit edildi. Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi'nin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Yemen resmi haber ajansı SANA'ya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve adalete teslim edileceğini belirtti. Guterres ise bu olayın BM'nin yardım programına etki etmeyeceğini vurguladı.