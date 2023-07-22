Yemen'de BM çalışanı öldürülen saldırganlar yakalandı
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Yemen'in Taiz kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi'nin öldürüldüğü saldırının failleri yakalandı. Taiz Güvenlik Güçleri, saldırıyla bağlantılı 10'u aşkın kişinin yakalandığını duyurdu.
Yemen'in Taiz kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi'nin öldürüldüğü saldırının failleri yakalandı.
Taiz Güvenlik Güçleri, Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hamidi suikastının faillerinin yanı sıra saldırıyla bağlantılı 10'u aşkın kişinin yakalandığı belirtildi.
Yakalanan saldırganların sayısına ve kimliklerine ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, telefonda görüştüğü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalanarak adalete teslim edileceklerini söylemişti.
Yemen'de BM çalışanına silahlı saldırı
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Mueyyed Hamidi, dün Taiz'in Turbe ilçesinde bir lokantadan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda BM çalışanı Hamidi hayatını kaybetmiş, birkaç kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından Yemen'deki Husiler bir açıklama yaparak saldırıyı kınamıştı.