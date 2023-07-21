Yemen'de Birleşmiş Milletler Gıda Programı çalışanının öldürülmesi kınandı

Yemen hükümeti ve Husiler, Taiz kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının öldürülmesini kınadı. Saldırı, güvenlik ve istikrarın hedef alınması ve Taiz'in imajının karalanması amacıyla gerçekleştirildi. WFP ise saldırıyı derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Yemen hükümeti ve Husiler, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının öldürülmesini kınadı.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, Taiz'in Turbe ilçesinde WFP çalışanlarından birinin ölümü ve birkaç kişinin yaralanmasına sebep olan "terör" saldırısını en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

İryani, olayın, güvenlik ve istikrarın sistematik bir şekilde hedef alınması ve Taiz ile kurtarılmış bölgelerin imajının karalanması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yemenli Bakan, güvenlik güçlerinin görev başında olduğunu, ilerleyen saatlerde faillerin ortaya çıkarılarak adalete teslim edileceğini kaydetti.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam da Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, WFP grubunun başkanının öldürülmesini kınadıklarını ifade etti.

Abdusselam, hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde emniyet zafiyetinin kol gezdiğini ve ekonomik çöküş yaşandığını iddia etti.

WFP, saldırıyı derin üzüntüyle karşıladı

Öte yandan, WFP yaptığı yazılı açıklamayla, çalışanlarından birinin Taiz'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ürdün vatandaşı Mueyyed Hamidi'nin, WFP Taiz ofisi başkanlığını üstlenmek üzere kısa süre önce Yemen'e geldiği aktarıldı.

WFP Temsilcisi ve Yemen Bölge Direktörü Richard Ragan, "İnsani yardım alanında çalışan birinin kaybedilmesi kabul edilemez bir trajedidir." ifadesini kullandı.

Yemen'deki silahlı saldırı

Taiz kentindeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, WFP çalışanı Hamidi, bugün Turbe ilçesinde bir lokantadan çıktığı sırada motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda WFP görevlisi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak ve saldırının detaylarının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.