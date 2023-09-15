Yemen'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Yemen'de Husiler tarafından işletilen al-Masirah TV'nin bildirdiğine göre, ülkedeki Husi müzakereciler Ummanlı bir arabuluculuk heyetinin de katılımıyla ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıktı.

SANA, 15 Eylül (Xinhua) -- Yemen'de Husiler tarafından işletilen al-Masirah TV'nin bildirdiğine göre, ülkedeki Husi müzakereciler Ummanlı bir arabuluculuk heyetinin de katılımıyla ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıktı.

Televizyon kanalının Perşembe günü aktardığına göre Husi siyasi konseyi başkanı Mehdi el-Meşat Sana'da Umman heyetiyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada "Umman'ın arabuluculuğuna karşılık olarak müzakere ekibimiz ateşkes görüşmelerini yeniden başlatmak üzere Riyad'a gidecek" dedi.

Televizyon kanalı ayrıca Husi müzakerecileri ve Ummanlı arabulucuları taşıyan bir uçağın Perşembe günü öğleden sonra Riyad'a gitmek üzere Sana Uluslararası Havaalanı'ndan ayrıldığını doğruladı.

Umman heyeti günün erken saatlerinde Husi grubunu Yemen hükümetiyle ateşkes görüşmelerine yeniden başlamaya zorlamak amacıyla Sana'ya geldi.

Hem Yemen hem de Suudi Arabistan ile sınırı olan Umman, Husi isyancılar ile Suudi destekli Yemen hükümeti arasında ateşkes sağlanması için aktif bir şekilde görüşmeler yürütüyor.

Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği bir önceki ateşkes altı ay sürmüş ve geçen yıl Ekim ayında sona ermişti. Ancak Husi isyancılar ve hükümet yanlısı güçler arasındaki çatışmalar, ateşkesin yokluğunda birçok cephede büyük ölçüde azaldı.

Yemen'de, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki bazı eyaletlerin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014'ün sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor.

Savaş on binlerce insanın ölümüne ve ülkenin açlığın eşiğine gelmesine neden oldu.