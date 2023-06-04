Yemen'de 4 bin mayın ve mühimmat temizlendi

Suudi Arabistan'ın başlattığı 'Mayın Temizleme Projesi' (MASAM) kapsamında Yemen'de mayıs ayında yaklaşık 4 bin mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi. İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatların temizleme çalışmaları sürüyor.

Yemen'de mayıs ayında yaklaşık 4 bin mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mayıs ayında yapılan çalışmalar kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanda 3 bin 989 mayın ve mühimmatın temizlendiği kaydedilen raporda, çalışmaların başladığı 2018'den bu yana Yemen'de 400 bin 70 mayın ve mühimmatın temizlendiğine işaret edildi.

MASAM çerçevesinde Yemen'de 46 milyon 439 bin 132 metrekarelik alanın da patlayıcılardan temizlendiği aktarıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.