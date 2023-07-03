Yemen'de 13 yıl önce kaçırılan 16 kişinin kalıntıları bulundu

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından 13 yıl önce kaçırılan 16 kişinin kalıntıları Amram kentinde bulundu. Husiler, kaybettirdikleri kişilerin akıbetleri hakkında bilgi vermemekte ısrar ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından 13 yıl önce kaçırılan 16 kişinin kalıntıları ortaya çıktı.

Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yıllar önce Husi milislerin kaçırdığı kişilere ait kalıntıların ülkenin kuzeyindeki Amram kentinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının, kente bağlı Harf Süfyan ilçesinde, girişi taş ve çamurla kapanmış bir mağarada elleri bağlı haldeki iskeletlere rastladığı ifade edildi.

Milislerin söz konusu 16 kişiyi 2010'da ilçeden kaçırdığı kaydedilen açıklamada, Husilere ait gözaltı merkezlerinde zorla kaybettirilen onlarca kişinin olduğu, insan hakları örgütlerinin çağrılarına rağmen Husilerin bu kişilerin akıbetlerine ilişkin bilgi vermeyi reddettiği aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husi Hareketi, 1992'de Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu. El-Husi'nin 2004'te öldürülmesinin ardından Yemen ordusu ile Husiler arasında 2004-2010 yıllarında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.