Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve BM Yemen Özel Temsilcisi barış sürecini görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, barış sürecine ilişkin yürütülen diplomatik çabaları görüştü. Görüşmede Alimi, Grundberg'den, "Yemen'de barış sürecinin başlaması için ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretindeki diplomatik temaslarının yanı sıra siyasi sürecin başlatılmasına ilişkin diplomatik gelişmeler" hakkında bilgi aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, barış sürecine ilişkin yürütülen diplomatik çabaları görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlanan habere göre, Alimi ve Grundberg Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Alimi, Grundberg'den, "Yemen'de barış sürecinin başlaması için ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretindeki diplomatik temaslarının yanı sıra siyasi sürecin başlatılmasına ilişkin diplomatik gelişmeler" hakkında bilgi aldı.

Grundberg'in yürüttüğü diplomasi çabalarını Yemen hükümetinin desteklediğini belirten Alimi, "barış sürecinin canlandırılması ve Yemen halkının sıkıntılarının azaltılması" için uluslararası düzeyde yürütülen çabaların önemini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da bu kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.