Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ülkesindeki gelişmeleri ele aldı. Alimi ile Blinken, ülkedeki barış sürecini canlandırmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları da konuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ülkesindeki gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Yemen'deki son gelişmeleri ve ülkede hayata geçirilmesi gereken ekonomik reformları değerlendiren Alimi ile Blinken, ülkedeki barış sürecini canlandırmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları da konuştu.

Alimi, ABD'nin ülkesine yönelik üstlendiği olumlu rolden övgüyle söz etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de ülkesinin Yemen'de halkın beklentilerini karşılayacak ve güven ile istikrarı sağlayacak kapsamlı bir siyasi süreci desteklediğinin altını çizdi.

Washington'un Yemen Başkanlık Konseyi'ne ve hükümete desteklerini taahhüt eden Blinken, Yemen'e yönelik insani ve kalkınma desteklerini tüm düzeylerde sürdüreceklerine işaret etti.