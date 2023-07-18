Yemen Başkanlık Konseyi: Barış çabaları çıkmaza girdi

Yemen Başkanlık Konseyi, İran destekli Husiler ile barış çabalarının çıkmaza girdiğini duyurdu. Konsey üyesi Muhammed el-Gaysi, Husilerin uzlaşmazlığı ve askeri tırmanışları nedeniyle barışın tehlikede olduğunu belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi, İran destekli Husiler ile barış çabalarının "çıkmaza girdiğini" duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'da Yemen Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Muhammed el-Gaysi'nin açıklamalarına yer verildi.

Gaysi, Husilerin uzlaşmazlığı nedeniyle ülkedeki barış çabalarının çıkmaza girdiğini ifade ederek, Husilerin Yemen'in çeşitli bölgelerinde tehlikeli "askeri tırmanışlara" sebep olduğunu söyledi.

Bu durumun çok acil çözümler gerektiren gerçek bir felaketin habercisi olduğunu ifade eden Gaysi, Husilerin bu tavrının ekonomik ve insani şartları daha da kötüye götürebileceği uyarısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.