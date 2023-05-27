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Yelkenli Teknedeki 79 Göçmen Kurtarıldı

Yelkenli Teknedeki 79 Göçmen Kurtarıldı

Dünya Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Bodrum Muğla Dünya Haberler

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