Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları ile Brüksel'de Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile 'aile fotoğrafı' çekimine katıldı. Bakan Güler, aile fotoğraf çekiminin ardından müttefik ülke Bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' imza törenine de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
