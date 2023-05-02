Yargıtay ve IAP işbirliğiyle 'Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma' konulu konferans İstanbul'da düzenlenecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Uluslararası Savcılar Birliği'nin (IAP) işbirliği ile 'Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma' konulu 1. Avrupa Bölgesel Konferansı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansta, 'Dijitalleşmenin Ceza Muhakemesindeki Yeri ve Etkileri', 'Dijitalleşme Çağında Ekonomik Suçlarla Mücadele' ve 'Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka' konuları ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katılımı bekleniyor.

Dünya genelinde savcılar için ilk ve tek uluslararası organizasyon olma niteliğine sahip Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) çatısı altında ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" konulu 1. Avrupa Bölgesel Konferansı 2-5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü olan 2023'te Türkiye'de düzenlenmesi tarihi bir önem taşıyan konferansa, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Hollanda, İngiltere, ABD, İtalya, İsviçre, Azerbaycan ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların yer aldığı, 32 ülkeden başsavcı, başsavcıvekili ve kıdemli savcıların katılım sağlayacak. Konferansta, "Dijitalleşmenin Ceza Muhakemesindeki Yeri ve Etkileri", "Dijitalleşme Çağında Ekonomik Suçlarla Mücadele" ve "Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka" konularının ele alınacak.

ADALET BAKANININ DA KATILMASI BEKLENİYORKonferans, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile IAP Genel Sekreteri Han Moraal konuşmalarıyla başlayacak. Konferansta Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve IAP Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev de konuşma yapacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konferansa katılımı beklenirken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da konferansa katılacak.