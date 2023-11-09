Yardımeli Derneği, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya 1 milyon 500 bin lira bağış yaptı. Dernek, Gazze'deki ofisi aracılığıyla yardımları halka ulaştırdığını ve Kardeş Aile Projesi ile binlerce Gazzeliyi desteklediğini açıkladı.

Yardımeli Derneği, Gazze'ye 1.5 Milyon Lira Bağış Yaptı

Yardımeli Derneği, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya 1 milyon 500 bin lira bağış yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, derneğin 2008 yılında Gazze'de açtığı ofisi aracılığıyla her türlü yardımı halka ulaştırdığı belirtildi.

"Kardeş Aile Projesi" ile bugüne kadar 9 binden fazla Gazzelinin desteklendiği aktarılan açıklamada, Ramazan ile Kurban bayramları faaliyetlerinin yanı sıra Gazze İslam Üniversitesi öğrencilerine her ay maddi destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yardımeli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman, Genel Müdür İmdat Kuzu ve Yardımeli Ankara Şube Müdürü Nuri Bahar'ın Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a ziyaretinde, Gazze'ye ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ulaştırılması için 1 milyon 500 bin lira bağışta bulundukları bildirildi.

Gazze'den, Mısır ve Türkiye'ye getirilecek yaralılarla refakatçilerin tüm ihtiyaçlarına destek olunacağı vurgulanan açıklamada, derneğin ekiplerinin Mısır'a giderek, yardım çalışmalarına katılacağı kaydedildi.