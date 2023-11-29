İsrail ve Filistin arasındaki insani ara çerçevesinde Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım tırları Gazze Şeridi'ne ulaşıyor. İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardımların ulaşması engellenirken, insani ara ile kuzeydeki Filistinlilere de insani yardımlar ulaşmaya başladı.

- Yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne geçişi sürüyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ve Filistin arasındaki insani ara çerçevesinde Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım tırları Gazze Şeridi'ne ulaşıyor.

İsrail ile Filistin arasında 24 Kasım'da başlayan insani ara 2 gün daha uzatılırken, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yardım tırları geçmeye devam ediyor. İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardımların ulaşması engellenirken, insani ara ile kuzeydeki Filistinlilere de insani yardımlar ulaşmaya başladı. Yardım tırları içerisinde gıda, bebek maması, su, süt ve battaniye yer alıyor.