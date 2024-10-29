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Yapay Zeka Hikayeleri İnsanları İkna Edemiyor

Yapay Zeka Hikayeleri İnsanları İkna Edemiyor
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Yeni bir araştırma, insanların yapay zeka tarafından yazılan hikayeleri olumsuz değerlendirdiklerini ortaya koydu. Yapay zeka, tutarlı yazma konusunda başarılı olsa da insanlara çekici gelen ilginç hikayeler yazmada hala zayıf kalıyor.

YENİ bir çalışma, insanların yapay zeka tarafından yazıldığını düşündükleri hikayelerden hoşlanmadıklarını gösterdi.

Yapay zekanın anlatım becerileri üzerine yapılan yeni araştırmaya göre, ChatGPT'nin en son sürümü tarafından yazılan hikayeler, yazarlar tarafından yazılanlar kadar iyi bulundu. Ancak insanlara bir hikayenin yapay zeka tarafından yazıldığı söylendiğinde, hikayeyi olumsuz değerlendirdikleri görüldü. Bu da insanların yapay zeka tarafından üretilen sanata güvenmediğinin ve hoşlanmadığının işareti oldu.

Yapay zekanın anlatım becerileri üzerine araştırma yapan Florida Üniversitesi'nden Halkla İlişkiler Profesörü Haoran Chris Chu, "İnsanlar, bir hikayenin yapay zeka tarafından yazıldığını düşünmekten hoşlanmıyorlar. Yapay zeka, tutarlı ve mantıklı yazma konusunda iyi. Fakat ilgi çekici hikayeler yazma konusunda hala insanlardan daha zayıf" dedi.

Akademisyenler Haoran Chris Chu ve Sixiao Liu, araştırmalarına katılanları aynı hikayelerin iki farklı versiyonunu sundu. Bu hikayelerin biri, bir kişi tarafından, diğeri ise ChatGPT tarafından yazıldı. Yapılan anketle katılımcıların hikayelerle ne kadar ilgilendikleri değerlendirildi. Chu ve Liu, insanların yapay zeka hakkındaki görüşlerini test etmek için hikayelerin etiketlenme şeklini değiştirdi. Bazen yapay zeka hikayesi bir bilgisayar tarafından yazılmış gibi doğru şekilde etiketleniyordu. Bazen de katılımcılara, bunun bir insan tarafından yazıldığı söyleniyordu. Katılımcılar genellikle yapay zeka hikayelerini insanlar tarafından yazılan hikayeler kadar ikna edici olarak değerlendirse de bu hikayeler insanları anlatı dünyasına taşımak için yeterli olmadı.

Yapay zekanın, usta bir yazar gibi yazamadığını belirten Profesör Haoran Chris Chu, "Bu durum, Hollywood senaristleri gibi bazı kişiler için şimdilik iyi bir haber olmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Yapay Zeka Teknoloji Edebiyat Eğitim Sanat Dünya

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