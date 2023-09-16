YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasındaki yakın mesafedeki Zeyneller, Şahinler ve Avşar yaylalarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 2 greyder ve 2 su ikmal aracı da yangına karadan müdahale ediyor. Çalışmalarda 380 personel görev alırken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.