Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Uman kentinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Acil Durum Ekipleri yaptıkları açıklamada, Uman kentinde 5 katlı apartmanda çıkan yangını söndürme çalışmalarında dumandan etkilenmiş beyaz bir kediye rastladıklarını ifade etti. Yanan apartmandan çıkartılan kediye oksijen takviyesi yapıldı ve hayata döndürüldü. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya