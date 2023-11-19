Yalova'da Fırtınada Kıyıya Sürüklenen Gemi Tersanenin İskelesine Vurdu

Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında bulunan bir kuru yük gemisi fırtınada karaya sürüklenerek kıyıdaki bir tersanenin iskelesine vurdu. Olay sonrası Sahil Güvenlik ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında bulunan bir kuru yük gemisi fırtınada karaya sürüklenerek kıyıdaki bir tersanenin iskelesine vurdu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ne bakım onarım için geldiği öğrenilen bir kuru yük gemisi, tersanelere yakın bir bölgede demir attı. Çıkan fırtınada sürüklenen gemi bir tersanenin iskelesine vurarak durdu. Yaşanan olay sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri giderek incelemede bulundu.

Öte yandan bölgedeki başka bir tersane iskelesinde bağlı bulunan geminin de halatlarının koptuğu ve kontrolden çıkarak iskele bölgesine vurduğu öğrenildi. - YALOVA