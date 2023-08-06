Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Filistinli aileler göç etmek zorunda kaldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinin doğusunda yaşayan 6 Filistinli bedevi aile, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Melihat, El-Kaabine aşiretinden toplamda 40 kişilik 6 ailenin Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakıldıklarını belirtti.

Ailelerin yine Ramallah'ın doğusunda yer alan El-Kabun bölgesine göç ettiğini aktaran Melihat, "yerleşimcilerin terörü ve tekrarlanan saldırılar" sebebiyle göçlerde artış yaşandığını vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimci milislerin Filistinlilere, topraklarına, mülklerine, evlerine, kutsal alanlarına, arkeolojik ve tarihi alanlarına yönelik süregelen terör suçlarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimcilerin "korunmasından, işlediği suçlardan ve terörden tamamen ve doğrudan sorumlu olduğu" vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yahudi yerleşimciler, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.