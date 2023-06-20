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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarına saldırdı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarına saldırdı

Dünya Haberleri

Batı Şeria'da 4 Yahudi yerleşimcinin öldüğü saldırının ardından Yahudi yerleşimciler yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarına taş attı ve bazılarının camlarını kırdı.

???????Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 yerleşimcinin öldüğü saldırının ardından yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah ile El-Beyra kentlerinin ana girişlerini, Nablus'un güneyinde Yits'har Caddesi'ni ve Kalkilya-Nablus yolunu kapattığını söyledi.

Yerleşimcilerin, Filistinlilerin araçlarına taş atarak bazılarının camlarını kırdığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli'de bir benzin istasyonu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci ölmüş, 1'i ağır 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Dünya

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