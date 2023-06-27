Yahudi yerleşimciler Filistinli çobanları darbetti

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli 3 çobanı darbetti, saldırıya uğrayan Filistinlilerin vücutlarında ezikler oluştu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü BEYDER'in Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 30 kişiden oluşan yerleşimci grubun, Eriha'nın kuzeybatısında Filistinli çobanlara saldırdığını belirtti.

Melihat, Yahudi yerleşimcilerce darbedilen 3 çobanın vücutlarında ezikler oluştuğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yahudi yerleşimciler, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.