"Yağıştan dolayı Mekke ve Medine'nin dağlarının yeşile döndüğü iddiası doğru"

Sosyal medyada Suudi Arabistan'da son zamanlarda etkili olan yağışlardan dolayı Mekke şehrinin dağlarının yeşillendiğini gösteren video paylaşıldı. Video birçok haberi sitesinde de yer buldu.

Söz konusu görüntüler hem yerli hem yabancı kullanıcılar tarafından da yayınlandı.

Konuyla ilgili kilit kelimeler araştırıldığında Mekke ve Medine'de yağan yağmurun ardından dağların yeşillendiğine dair haberlerin yapıldığı göze çarpıyor.

"Middler east monitor" isimli sitenin yayınladığı videoda aynı görüntüler "Şiddetli yağmurdan sonra dağlar yeşeriyor" başlığıyla yayınlanmış.

Öte yandan Mekke ve Medine her ne kadar çöl iklimine yakın bir hava şartlarını taşısa da coğrafi olarak dağlık ve kayalık bir yapıya sahip. Medine şehri, Mekke'ye nazaran daha yeşil bir şehir. Videoda da yer şekline bakılınca Mekke'yi işaret ediyor.

Amerikan Uzay Ajansı'nın (NASA) Terra uydusundan Mekke ve Medine bölgelerindeki yeşil alanların son görüntülerini paylaştı.

Avrupa Dünya gözlem programı Copernicus'tan Sentinel-2 uydusu aracılığıyla Cidde, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere bölgelerindeki yeşil alanların görüntüleri de paylaşıldı.