Yabancı Ülke Liderleri Çin'e Geldi
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Çin'i ziyaret edecek ve 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılacak yabancı ülke liderleri Chengdu'ya ulaştı.
CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'i ziyaret edecek ve 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılacak yabancı ülke liderleri Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentine ulaştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Guyana Cumhurbaşkanı İrfan Ali, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani Çarşamba gecesi-Cuma sabahı arası farklı saatlerde uçakla kente geldi.
Chengdu Üniversite Oyunları'nın açılış töreni Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Xinhua / Dünya