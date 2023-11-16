Yabancı Gazeteciler Jiangsu Eyaleti'nde Medya Gezisi Düzenledi

Jiangsu Eyaleti Halk Hükümeti Bilgi Ofisi, Jiangsu Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi ve China Daily tarafından ortaklaşa düzenlenen medya gezisinde, yabancı gazeteciler Taicang'daki Zheng He Anıt Salonunu ziyaret etti. Jiangsu eyaletinin BRI ile ilişkilerini güçlendirmek için yapılan gezide, Nankin, Yangzhou, Lianyungang ve Taicang şehirleri de ziyaret edildi.

Jiangsu Eyaleti Halk Hükümeti Bilgi Ofisi, Jiangsu Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi ve China Daily tarafından ortaklaşa düzenlenen medya gezisinde, yabancı gazeteciler Taicang'daki Zheng He Anıt Salonunu ziyaret etti.

Jiangsu Eyaleti Halk Hükümeti Bilgi Ofisi, Jiangsu Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi ve China Daily tarafından ortaklaşa düzenlenen medya gezisi, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Vietnam gibi Kuşak ve Yol Girişimi'nde (BRI) yer alan ülkelerden gazetecileri bir araya getirdi.

Gazeteciler, Jiangsu eyaletinin son on yılda BRI'nin gelişimine derin entegrasyonu hakkında bilgi edinmek için Nankin, Yangzhou, Lianyungang ve Taicang şehirlerini ziyaret etti. Gezi sırasında Nanjing Uluslararası Demiryolu Yük Ekspresi, China-Kazakhstan (Lianyungang) Lojistik İşbirliği Üssü ve Taicang Limanı ziyaret edildi.

Medya gezisine katılan gazeteci Abdul Wajid Khan, "Jiangsu elayeti, BRI ile ilgili ülkelerle ticaret ve ekonomik ilişkisini daha da artıracak" dedi. - İSTANBUL