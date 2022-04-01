Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı
Xinhua - Dünya
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XIONG'AN, 1 Nisan (Xinhua) — Çin, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini ilerletmek ve Beijing'i ulusal başkent rolü kapsamında gerekli olmayan işlevlerden kurtarmak amacıyla 1 Nisan 2017 yılında Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını duyurmuştu. Xiong'an'da 2021 yılının sonu itibarıyla toplam 618,4 milyar yuan (97,2 milyar ABD doları) yatırımla 177 önemli projenin inşaatına başlandı. Bunlardan 60 tanesi tamamlandı. […]
XIONG'AN, 1 Nisan (Xinhua) — Çin, Beijing-Tianjin- Hebei bölgesinin koordineli gelişimini ilerletmek ve Beijing'i ulusal başkent rolü kapsamında gerekli olmayan işlevlerden kurtarmak amacıyla 1 Nisan 2017 yılında Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını duyurmuştu.
Xiong'an'da 2021 yılının sonu itibarıyla toplam 618,4 milyar yuan (97,2 milyar ABD doları) yatırımla 177 önemli projenin inşaatına başlandı. Bunlardan 60 tanesi tamamlandı. Şimdiye kadar, kente giden ana yollar, şehiriçi ana caddeler, Ekolojik Koridor ve kentin su sistemi şekillenmiş durumda.
Xinhua / Dünya