Xinhua Haber Ajansı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümünü kutlamak için haber gezisi düzenliyor

Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinden oluşan bir ekip, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle 15 ülkeyi ziyaret ederek haber yapacak ve inisiyatifin ilerleyişini gösterecek.

URUMQİ, 3 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinden oluşan bir ekip, bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü olması nedeniyle, inisiyatifin ilerleyişini haberleştirmek üzere Cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı'ndan yola çıktı.

Aralarında Kazakistan, Türkiye, Almanya ve Portekiz'in de bulunduğu 15 ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan ekip, yolculukları süresince Haber'>haber yapacak. Makaleler, posterler, belgeseller, kısa videolar, vloglar ve canlı yayınlar gibi çeşitli formlarda haber üretecek olan ekip, ayrıca inisiyatif temalı etkileşim faaliyetleri yürütmeyi planlıyor.

Haber gezisi, izleyicilere Kuşak ve Yol boyunca denizaşırı ülke ve yerel bölgelerin tarih, kültür ve geleneklerini tanıtmayı, ayrıca insanlara inisiyatifin başlatılmasından bu yana ekonomi, kültür, eğitim ve sağlık alanlarındaki işbirliği ve ortak kalkınmada gelinen durumu göstermeyi hedefliyor.

Ekip, geziye 26 Temmuz'da ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden başladı. Ekip, Shaanxi, Ningxia, Gansu ve Xinjiang da dahil olmak üzere ülkenin iç bölgelerindeki gezileri boyunca çölleşmenin önlenmesi ve kontrolü, doğal gaz iletimi ve diğer konularla ilgili haberler yaptı. Ekip haberlerinde artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojiler kullandı.

Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni 2013 yılında önermişti. Xinhua Haber Ajansı 2014 yılından itibaren üç yıl üst üste muhabirlerini Kuşak ve Yol güzergahındaki yaklaşık 30 ülkeye röportaj yapmak üzere gönderdi.