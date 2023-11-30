Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, TASS Haber Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile bir araya geldi

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Rusya'nın TASS Haber Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile Beijing'de bir araya geldi. Fu, TASS'ın Xinhua Haber Ajansı'nın önemli bir ortağı olduğunu ve işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanılması temennisinde bulundu.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çarşamba günü Beijing'de Rusya'nın TASS Haber Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile bir araya geldi.

Kondraşov'un 5. Dünya Medya Zirvesi'ne katılacak TASS heyetine başkanlık etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fu, TASS'ın Xinhua Haber Ajansı'nın önemli bir ortağı olduğunu ve iki Haber'>haber ajansının geniş bir işbirliği alanına sahip olduğunu belirtti.

Xinhua Başkanı, iki ajansın da işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanması, personeller arası etkileşimin artırılması, tatbiki işbirliğinde yeni başarılar elde etmek için çalışması ve Çin ile Rusya arasındaki halklar arası etkileşimin teşvikinde ortaklaşa olumlu rol oynaması temennisinde bulundu.

Fu, Xinhua'nın BRICS Medya Forumu, Kuşak ve Yol Ekonomik Enformasyon Ortaklığı ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği gibi çok taraflı mekanizma ve platformlar çerçevesinde TASS ile işbirliğini güçlendirmek için sabırsızlandığını söyledi.

Xinhua'nın dünyada büyük bir nüfuza sahip olduğunu ve çeşitli işlerinin son yıllarda hızla geliştiğini belirten Kondraşov ise TASS'ın Xinhua ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve iki ajans arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye istekli olduğunu kaydetti.