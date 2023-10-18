Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Rossiyskaya Gazeta ile işbirliğini sürdürmek istiyor

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Rossiyskaya Gazeta'nın Genel Direktörü Pavel Negoitsa ile bir araya gelerek, ortak haber içeriği, medyada yeni teknolojilerin uygulanması ve personel etkileşimi alanlarında yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmeye çağırdı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Rossiyskaya Gazeta'nın Genel Direktörü Pavel Negoitsa ile bir araya geldi.

Fu, Xinhua'nın Rusya ve dünyada etkili bir gazete olan Rossiyskaya Gazeta ile tatbiki ve dostane işbirliğini sürdürmeye büyük önem verdiğini belirterek, her iki tarafı da ortak Haber'>haber içeriği, medyada yeni teknolojilerin uygulanması ve personel etkileşimi alanlarında yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmeye çağırdı.

Her iki tarafın da Dünya Medya Zirvesi ve BRICS Medya Forumu dahil olmak üzere çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Fu, Rossiyskaya Gazeta'yı bu yılın sonlarında gerçekleştirilecek 5. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmaya davet etti.

Negoitsa ise Xinhua Haber Ajansı'nın gelişiminden etkilendiğini ifade ederek, Rossiyskaya Gazeta'nın Xinhua ile işbirliği ve etkileşimini artırmak, ayrıca ajansın düşünce kuruluşu gelişimindeki değerli deneyimlerinden bilgi edinmek için sabırsızlandığını belirtti.