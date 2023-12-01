Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Reuters Haber Ajansı Genel Müdürü Sue Brooks ile bir araya gelerek iki ajans arasında karşılıklı öğrenme ve etkileşimin artırılması çağrısında bulundu. Fu, Reuters'ın Xinhua ile ortaklık kuran ilk büyük batılı haber ajansı olduğunu vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Reuters Haber Ajansı Genel Müdürü Sue Brooks ile bir araya geldi

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Reuters Haber Ajansı Genel Müdürü Sue Brooks ile bir araya geldi. Fu, iki ajans arasında karşılıklı öğrenme ve etkileşimin artırılması çağrısında bulundu.

Brooks'un 5. Dünya Medya Zirvesi'ne katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fu, Reuters'ın Xinhua ile ortaklık kuran ilk büyük batılı haber ajansı olduğunu vurguladı.

Fu, 1957 yılında haber işbirliği anlaşmasının imzalanmasından bu yana haber paylaşımı ve fotoğraf alanlarındaki işbirliğinden iki tarafın da verimli sonuçlar elde ettiğini söyledi.

İki ajansın da Dünya Medya Zirvesi'nin kurucuları ve zirvenin başkanlık heyeti üyeleri olduğunu hatırlatan Fu, iki tarafın etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmesi ve mobil internet çağında iletişimi, rehberliği, haberlerin nüfuzunu ve güvenilirliğini artırmak için ortak çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Brooks ise Reuters'ın Xinhua ile olan dostane ilişkilerine değer verdiğini ve yeni teknolojilerin medyadaki uygulamaları gibi konularda Xinhua ile etkileşimi derinleştirmeye ve Dünya Medya Zirvesi çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.