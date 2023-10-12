Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Reuters Başkanı Paul Bascobert ile Beijing'de bir araya geldi. İki ajansın çeşitli alanlardaki işbirliği ve etkileşiminin verimli sonuçlar doğurduğunu ifade eden Fu, gelecekteki zorluklar karşısında medyanın sorumluluğunu daha iyi üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Reuters Başkanı Paul Bascobert ile bir araya geldi

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çarşamba günü konuk Reuters Başkanı Paul Bascobert ile Beijing'de bir araya geldi.

Reuters'ın Xinhua ile işbirliği yapan ilk uluslararası ana akım haber ajansı olduğunu hatırlatan Fu, iki ajansın çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin 66 yıldır verimli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Fu, iki tarafın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha da güçlendirmesi ve medya alanında yeni teknolojilerin uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmesi temennisinde bulundu.

Xinhua Başkanı, gelecekteki zorluklar karşısında iki ajansın da tüm taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak üzere medya sorumluluğunu daha iyi üstlenmesi ve dünyaya daha olumlu mesajlar göndermesi gerekliliğini vurguladı.

Bu yılın sonlarında düzenlenecek 5. Dünya Medya Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında da bilgi veren Fu, Reuters'ı etkinliğe katılmaya davet etti.

Reuters Başkanı Bascobert ise Xinhua'nın dünyanın önde gelen uluslararası haber ajanslarından biri olduğunu ve ajansın çeşitli açılardan gösterdiği gelişimden etkilendiğini kaydederek, iki tarafın işbirliğini daha da ileriye taşıması yönündeki umudunu dile getirdi.

Bascobert, Dünya Medya Zirvesi'nin kurucularından biri olan Reuters'ın 5. Dünya Medya Zirvesi'ne tam destek vereceğini belirtti.