Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, PA Media Group Başkanı Clive Marshall ile bir araya geldi

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, PA Media Group Başkanı Clive Marshall ile Beijing'de bir araya geldi. Fu, iki kuruluş arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Çin ile ilgili haberlerin görünürlüğünün artırılması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Salı günü Beijing'de PA Media Group Başkanı Clive Marshall ile bir araya geldi.

Fu, PA Media Group'un köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve Xinhua'nın önemli işbirliği ortaklarından biri olduğunu belirterek, her iki tarafın da geniş işbirliği alanlarına sahip olduğunu ifade etti.

Xinhua başkanı, iki kuruluşun etkileşimi güçlendirmeye devam etmesi, önemli olaylar, güncel meseleler ve Çin'le alakalı haberlerde fotoğraf servisleri arasındaki işbirliğini ilerletmesi, ayrıca Birleşik Krallık ve Avrupa'da söz konusu fotoğraflı haberlerin görünürlüğünü artırması gerektiğini belirtti.

Fu, iki ajansı da Dünya Medya Zirvesi mekanizması altında birlikte çalışmaya, küresel medyayı uzlaşma ve birlikte kalkınma yoluna teşvik etmeye, yeni fırsatları ortaklaşa benimsemeye ve yeni güçlüklerle başa çıkmaya çağırdı.

Fu, görüşmede Marshall'ı bu yıl içinde düzenlenecek 5. Dünya Medya Zirvesi'ne davet etti.

Marshall ise günümüz dünyasında tüm ülkelerin Çin'e ihtimam gösterdiğini ve Çin ile işbirliği yapmak için sabırsızlandığını söyledi. PA Media Gruop'un Xinhua ile işbirliğine çok önem verdiğini vurgulayan Marshall, Çin ile ilgili daha fazla haber ve fotoğrafın dünyaya yayılması için iki tarafın işbirliğini daha da ilerletmesi temennisinde bulundu.