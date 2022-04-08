Xiaomi, Arjantin'de İlk Fiziksel Mağazasını Açtı

BUENOS AİRES, 7 Nisan (Xinhua) — Çinli teknoloji firması ve tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi, Perşembe günü Arjantin'deki ilk fiziksel mağazasını açarak markayı Arjantinli müşterilerine daha da yakınlaştırdı. "Arjantin elbette Xiaomi açısından son derece önemli bir pazar" diyen markanın Arjantin'deki ülke yöneticisi Song Han, Xinhua'ya verdiği demeçte, mağazanın açılışının Xiaomi'nin genişleme planının bir parçası olduğunu söyledi.

Buenos Aires'in merkezindeki en büyük alışveriş merkezi olan Abasto Alışveriş Merkezi'nde yer alan mağazada akıllı telefonlar, televizyonlar, robot süpürgelerden elektrikli tıraş makineleri, diş fırçaları ve kaykaylara kadar birçok Xiaomi ürünü sergileniyor.

Xiaomi'nin ürünleri Arjantin'de Solnik-Etercor şirketi tarafından dağıtılacak. Bu şirketin CEO'su Juan Pablo Baiardi, markanın yerel hayran kitlesini oluşturup bu kitlenin isteklerine yanıt vermeyi iple çektiklerini söyledi. Xinhua'ya konuşan Baiardi, "Markanın bir hayran topluluğu olduğunu biliyoruz ve resmi mağaza stratejisiyle bunu kanalize edebilmek, uzun bir süredir yapmaya çalıştığımız şeydi" ifadelerini kullandı.

Baiardi, Xiaomi markasının yerelleştirilmesi gerektiğini ve Arjantin'in başkentinin kalbinde fiziksel bir mağazanın açılmasının yeni işler yarattığını dile getirdi. 2010 yılında kurulan Xiaomi, dünyanın 100'den fazla ülke ve bölgesinde bulunuyor ve akıllı telefonlarıyla tanınıyor.

Xinhua / Dünya