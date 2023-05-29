Xi Yeniden Cumhurbaşkanı Seçilen Erdoğan'ı Tebrik Etti

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumhurbaşkanlığına tekrar seçilmesi münasebetiyle Recep Tayyip Erdoğan'a Pazartesi günü bir tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve Türkiye'nin gerek gelişmekte olan iki büyük ülke gerekse yükselen pazarlar olarak kapsamlı ortak çıkarları bulunduğunu belirtti. Xi, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerindeki gelişimin son yıllarda ivme kazandığını ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinde olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine önem verdiğini belirten Xi, iki ülkenin stratejik işbirliği ilişkisinin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini hızlandırmak amacıyla, birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca kaygılarıyla ilgili hususlarda karşılıklı anlayış ve desteği teşvik etmek üzere Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.