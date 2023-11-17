Xi Jinping ve Kişida Fumio, Çin-Japonya İlişkilerini İlerletme Kararı Aldı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin ve Japonya arasındaki stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin kapsamlı şekilde ilerletilmesi yönündeki tutumlarını teyit etti. İki lider, ABD'nin San Francisco kentinde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki dört siyasi belgede öngörülen ilke ve mutabakatlara bağlılıklarını yineledi.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin ve Japonya arasındaki stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin kapsamlı şekilde ilerletilmesi yönündeki tutumlarını teyit etti.

İki lider Perşembe günü ABD'nin San Francisco kentinde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki dört siyasi belgede öngörülen ilke ve mutabakatlara bağlılıklarını yineledi. Liderler ayrıca ortak stratejik çıkarlara dayanan karşılıklı faydalı ikili ilişkiyi kapsamlı şekilde ilerletmeye yönelik tutumlarını teyit ederken, yeni dönemin taleplerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı bir Çin-Japonya ilişkisini ortaklaşa inşa etmek üzere çalışma kararı aldı.