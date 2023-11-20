Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-Filistin çatışmasının daha da kötüye gitmesini, özellikle de daha ciddi bir insani krizin ortaya çıkmasını önlemenin şart olduğunu söyledi. İki cumhurbaşkanı Pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünü köklü bir çözüme kavuşturmanın yolunun iki devletli çözüm olduğu konusunda mutabık kaldı.

Xi Jinping ve Emmanuel Macron İsrail-Filistin çatışmasının daha da kötüye gitmesini önlemek için çözüm arıyor

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail- Filistin çatışmasının daha da kötüye gitmesini, özellikle de daha ciddi bir insani krizin ortaya çıkmasını önlemenin şart olduğunu söyledi.

İki cumhurbaşkanı Pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünü köklü bir çözüme kavuşturmanın yolunun iki devletli çözüm olduğu konusunda mutabık kaldı.