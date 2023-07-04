Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyelerini Dayanışma ve İşbirliği İçin Çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyelerini doğru yolda ilerlemeye, dayanışma ve karşılıklı güveni artırmaya çağırdı. Xi, Salı günü video aracılığıyla katıldığı Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinde söz konusu açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı, Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerine stratejik iletişim ve koordinasyonu artırma, farklılıkları diyalog yoluyla giderme ve rekabetin yerine işbirliğini koyma çağrısı yaptı. Xi, 'Birbirimizin temel çıkar ve endişelerine içtenlikle saygı duymalı, birbirimizin kalkınma ve yeniden canlanma çabalarını kararlılıkla desteklemeliyiz' dedi. Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerinin, bölgenin genel ve uzun vadeli çıkarlarını göz önünde tutmaları ve dış politikalarını bağımsız şekilde belirlemeleri gerektiğini belirten Xi, 'Kalkınmamızın geleceği tamamen kendi ellerimizde olmalı' dedi.