Xi Jinping, sel önleme ve afet yardımı çalışmalarında önceliğin can ve mal güvenliği olduğunu vurguladı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, her düzeydeki yetkililerden sel önleme ile afet yardımı çalışmalarında insanların can ve mal güvenliğini sağlamaya öncelik vermelerini ve kayıpları en aza indirmek için çaba göstermelerini istedi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgeleri vuran ve ağır can ve mal kayıplarına yol açan şiddetli yağışların ardından bir dizi önemli talimatlarda bulundu.

Xi, Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi ile acil durum yönetimi ve su kaynakları bakanlıklarından koordinasyonu arttırmalarını, istişare ile araştırmayı güçlendirmelerini ve erken uyarı ile hava tahminlerini iyileştirmelerini istedi.

Xi, her düzeyden önde gelen yetkililerin sellerle mücadelede öncülük etmeleri, halkın can ve mal güvenliğini ön planda tutmaları ve her türlü kaybı en aza indirmek için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.