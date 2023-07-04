Xi Jinping, SCO Üyelerine Ekonomik İşbirliği ve Toparlanma Çağrısı Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyelerine ekonomik işbirliğine odaklanma ve ekonomik toparlanmayı hızlandırma çağrısı yaptı. Xi, bölgedeki tüm ülkeler için ekonomik büyümenin teşvik edilmesinin ortak bir görev olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyelerine tatbiki işbirliğine odaklanma ve ekonomik toparlanmayı hızlandırma çağrısı yaptı.

Xi, Salı günü video bağlantısı aracılığıyla katıldığı Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine hitap ederken söz konusu ifadeleri kullandı.

Xi, ekonomik büyümenin teşvik edilmesinin bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir görev olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni uygulamak, ekonomik küreselleşmenin doğru yönde ilerlemesini sağlamak; korumacılığa, tek taraflı yaptırımlara ve ulusal güvenlik kavramının aşırı şekilde genişletilmesine karşı çıkmak, engeller oluşturmaya yönelik hamlelere ve tedarik zincirlerinin kesilip bağların koparılmasına karşı durmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, "Kazan-kazan pastasını büyütmeli ve daha fazla kalkınma getirisinin tüm dünyadaki insanlar arasında daha adil şekilde paylaşılmasını sağlamalıyız" diye konuştu.