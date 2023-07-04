Xi Jinping, SCO ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) ülkeleri arasındaki etkileşimlerin ve karşılıklı öğrenmenin güçlendirilmesi ve halklar arasında daha yakın ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) ülkeleri arasındaki etkileşimlerin ve karşılıklı öğrenmenin güçlendirilmesi ve halklar arasında daha yakın ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı.

Xi, Salı günü video bağlantısı aracılığıyla katıldığı Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, farklı medeniyetlerin birbirleriyle uyum içinde gelişmesinin bölgedeki tüm halkların arzusu olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in tüm tarafları Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ortak şekilde uygulamaya, tüm medeniyetler arasında kapsayıcılığı ve birlikte yaşamayı teşvik etmeye ve farklı ülkelerin halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu artırmaya davet ettiğini kaydetti.