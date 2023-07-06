Xi Jinping, PLA'nın yüzüncü yıl dönümü hedeflerine odaklanmaya vurgu yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) yüzüncü yıl dönümü hedeflerine odaklanmaya ve harekat alanı komutanlığının kalkınması ve savaşa hazırlık konularında yeni atılımlar yapmaya önem verdiğini belirtti.

NANJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) yüzüncü yıl dönümü hedeflerine odaklanmaya, ayrıca harekat alanı komutanlığının kalkınması ve savaşa hazırlık konularında yeni atılımlar yapmaya yönelik çabaların önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Perşembe günü ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan PLA Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın genel merkezini teftişi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı, ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu adına komutanlıktaki tüm subay ve erlere içten selamlarını iletti. Askeri temsilcilerle bir araya gelen Xi, toplu fotoğraf çekimlerinde de yer aldı.

Xi, komutanlığın kuruluşundan bu yana Çin'in toprak bütünlüğünü, denizlerdeki hak ve çıkarları ile ulusal birliğini korumak üzere yaptığı önemli katkıları takdir etti.