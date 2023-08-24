Xi Jinping, ortak bir kalkınma topluluğu oluşturmak için çağrıda bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS Zirvesi çerçevesinde yaptığı konuşmada, ortak bir kalkınma topluluğu oluşturulması ve hiçbir ülkenin geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Xi, gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişimde daha fazla temsil ve ses sahibi olması için uluslararası toplumu çaba göstermeye çağırdı.

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak bir kalkınma topluluğu oluşturmak için ortaklaşa çaba gösterilmesi ve küresel modernleşme sürecinde hiçbir ülkenin geride bırakılmaması çağrısında bulundu.

Xi Perşembe günü 15. BRICS Zirvesi çerçevesinde düzenlenen BRICS- Afrika Açılımı ve BRICS+ Diyalog toplantısında söz konusu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu, kalkınmayı yeniden uluslararası gündemin merkezine yerleştirmeye ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişimdeki temsilini ve sesini artırmak üzere çaba göstererek bu ülkelerin daha çok kalkınmasına destek vermeye çağırdı.

Xi, Çin'in her zaman gelişmekte olan ülkelerin bir üyesi olduğunu ve öyle kalacağını belirtti.

Afrika'nın kalkınma kapasitesini artırmasına destek olmak üzere Çin'in kıta ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapacağını ifade eden Xi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması için Çinli finans kuruluşlarının kısa süre içinde 10 milyar ABD doları tutarında özel bir fon oluşturacağını sözlerine ekledi.