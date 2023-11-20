Xi Jinping, Macron'u Çin-Fransa dostluğunu ilerletmeye çağırdı

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'u geleneksel Çin-Fransa dostluğunu ilerletmeye ve ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmaya çağırdı.

Xi, Pazartesi günü Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde 2024 yılının ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü olacağını hatırlatarak, her iki tarafın da tarihsel mirası devralması, diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asıl amaca sadık kalması, geleneksel dostluğu ileriye taşıması ve Çin-Fransa ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.