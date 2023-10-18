Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol işbirliğinin dünya için ileriye yönelik doğru bir yol olduğunu vurguladı.

Xi Jinping: Kuşak ve Yol İşbirliği Dünya İçin İleriye Yönelik Doğru Bir Yol

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, son on yılda Kuşak ve Yol işbirliğinden elde edilen deneyimleri değerlendirdi.

Xi, ilk olarak, "İnsanlığın ortak geleceğe sahip bir topluluk olduğunu öğrendik. Ancak dünya iyi durumdaysa Çin de iyi bir durumda olabilir. Çin iyi durumdaysa, dünya daha da iyi duruma gelecektir" dedi.

Kuşak ve Yol işbirliği sayesinde Çin'in dünyaya kapılarını daha da geniş açtığını kaydeden Xi, ülkenin iç bölgelerinin konumunun "savunmadan atağa" geçtiğini ve kıyı bölgelerinin dışa açılımda yeni zirvelere eriştiğini belirtti.

Çin'in 140'tan fazla ülke ve bölgenin ana ticaret ortağı ve daha fazla ülke için birincil yatırım kaynağı haline geldiğine değinen Xi, hem yurtdışındaki Çin yatırımlarının hem de Çin'deki yabancı yatırımların dostluğu, işbirliğini, güveni ve umudu arttırdığını vurguladı.

Xi, ikinci olarak ise kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin, herkese fayda sağlayan büyük girişimler başlatmada başarıya giden kesin yol olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı, "Ülkeler işbirliğini benimseyip birlikte hareket ettiklerinde, derin bir uçurum bir geçide dönüştürülebilir, kıyı tarafı kapalı ülkeler karayla bağlantılı hale getirilebilir ve az gelişmiş bir yer bir refah ülkesine dönüştürülebilir" ifadesini kullandı.

Ekonomik kalkınmada lider ülkelerin, henüz arayı kapatmamış olan ortaklarına yardım eli uzatması gerektiğini söyleyen Xi, "Hepimiz birbirimize dost ve ortaklar olarak muamele etmeli, birbirimize saygı duyup destek olmalı ve birbirimizin başarılı olmasına yardım etmeliyiz. Meşhur tabirle, başkalarına gül verdiğinizde elinizde gül kokusu kalır. Başka bir deyişle, başkalarına yardım etmek aslında kendine yardım etmektir" diye konuştu.

Xi, başkalarının kalkınmasını bir tehdit yahut karşılıklı ekonomik bağımlılığı bir risk olarak görmenin, kimsenin hayatını güzelleştirmeyeceği gibi kalkınmasını da hızlandırmayacağını vurguladı.

Xi, üçüncü olarak ise barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ilkelerinden müteşekkil İpek Yolu ruhunun, Kuşak ve Yol işbirliği için en önemli güç kaynağı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı, "Bir konuşmamda kadim ipek yollarının öncülerinin tarihteki yerlerini savaş gemileri, silahları, atları veya kılıçları olan fatihler olarak kazanmadıklarını söylemiştim. Aksine, bu kişiler deve kervanlarına ve mal yüklü yelkenli gemilere öncülük eden dostane elçiler olarak hatırlanıyor" dedi.

Xi, Kuşak ve Yol işbirliğinin, herkesin elini taşın altına koyması gerektiği ve karşılıklı desteğin insanlığı daha ileriye götüreceği inancına dayandığını ifade etti.

Bu tarz bir işbirliğinin sadece bir ülkenin halkına değil, diğer ülkelerdeki halklara da iyi bir yaşam sunmayı amaçladığını söyleyen Xi, bunun bağlanabilirliği, karşılıklı faydayı, ortak kalkınmayı, işbirliğini ve kazan-kazan sonuçlarını artıracağını ifade etti.

Xi, "İdeolojik cepheleşme, jeopolitik rekabet ve blok siyaseti bizim için bir seçenek değil. Biz tek taraflı yaptırımlara, ekonomik zorlamaya, bağları koparmaya ve tedarik zincirinin bozulmasına karşı konum alıyoruz" dedi.

Son on yılda elde edilen başarıların, Kuşak ve Yol işbirliğinin tarihin doğru tarafında yer aldığını gösterdiğini belirten Xi, "Yaşadığımız çağın ilerlemesini temsil eden inisiyatif, ileriye yönelik doğru bir yol" dedi.