Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni güçlendirmek için çağrıda bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ticaretin serbestleştirilmesi, liman altyapısının geliştirilmesi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işlemesi gerektiğini vurguladı. Xi, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacaklarını da belirtti.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki yüksek kaliteli işbirliği ile çeşitli ülkelerin kalkınma stratejileri ve bölgesel işbirliği inisiyatifleri arasındaki bağların güçlendirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Salı günü video aracılığıyla katıldığı Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının teşviki, liman altyapısının yanı sıra bölgesel ve uluslararası lojistik koridorlarının gelişiminin hızlandırılması, ayrıca bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işlemesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Xi, "10 yıl önce Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni önermiştim. Çin, inisiyatifin 10. yıl dönümünde 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Xi, tüm dünyaya fayda sağlayan bir "mutluluk yolu" olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni genişletmek için birlikte çalışmak üzere tüm tarafların katılımını memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.